TV TOKYO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TV TOKYO stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,07 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 61,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 289,30 JPY. Im Vorjahr hatte TV TOKYO 224,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 164,92 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte TV TOKYO 155,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at