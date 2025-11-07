TV TOKYO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TV TOKYO hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 98,22 JPY, nach 29,49 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at