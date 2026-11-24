Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
24.11.2026 11:59:38
TV-Überraschung: Disney+ zeigt ab 2027 Bundesliga-Highlights
KÖLN (dpa-AFX) - Der US-Konzern Disney (Walt Disney) hat erstmals TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga erworben. Die Streaming-Plattform Disney+ hat sich überraschend mit RTL Deutschland auf eine Sublizenz für Highlight-Rechte an allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga im Pay-TV geeinigt, wie beide Unternehmen mitteilten. Die Vereinbarung gilt vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2029, dem Ende der laufenden Rechteperiode.
Bundesliga-Geschäftsführer Steffen Merkel sagte auf dpa-Anfrage: "Es ist eine erfreuliche Nachricht und ein sehr positives Signal, dass Disney+ erstmals überhaupt zu unseren Partnern zählt und auf dem nationalen Markt in Bundesliga-Medienrechte investiert. Diese Entscheidung verdeutlicht das Interesse auch internationaler Konzerne am deutschen Profifußball."
Bisher kleines Sportangebot
Ab dem 8. Januar wird Disney+ unter der Marke ESPN die Highlights der Partien kurz nach Spielende zeigen. Das Angebot soll in allen Abos von Disney+ ohne Aufpreis enthalten sein, hieß es. Die Unterhaltungsplattform ist bereits mit der Champions League der Frauen im Fußball aktiv und zeigt dort alle Spiele live. Weitere Sportübertragungen gibt es von der Formel E und der Icon League.
RTL (RTL) hatte vor zwei Jahren im Rahmen der Bundesliga-Ausschreibung ein entsprechendes Rechtepaket erworben, das die Ausstrahlung von Highlight-Clips aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga unmittelbar nach Abpfiff umfasst. Nach der Übernahme von Sky Deutschland im Sommer verfügt der Kölner Sender ohnehin über umfangreiche Live- und Highlight-Rechte./jgl/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disney
|
23.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Disney-Aktie steigt: Umsatz übertrifft Prognosen, schwacher Gewinn (finanzen.at)
|
17.11.26
|ROUNDUP 2: Starkes Streaminggeschäft beflügelt Unterhaltungsriese Walt Disney (dpa-AFX)
Analysen zu Walt Disney
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|28,25
|-1,22%
|Walt Disney
|110,20
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex kann die Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX verliert unterdessen leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.