28.05.2026 06:31:29

TV Vision: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TV Vision hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

TV Vision vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,43 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 98,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,6 Millionen INR.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -8,900 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TV Vision ein EPS von -6,900 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 141,51 Millionen INR, gegenüber 532,40 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 73,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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