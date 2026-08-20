TV Vision: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TV Vision lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,340 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 96,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at