TV Vision stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TV Vision hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,55 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TV Vision in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 95,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen INR im Vergleich zu 97,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at