Tva Group B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tva Group B veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,470 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,57 Prozent zurück. Hier wurden 117,8 Millionen CAD gegenüber 119,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at