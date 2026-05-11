Tvardi Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tvardi Therapeutics hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Tvardi Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,73 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at