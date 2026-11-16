Tvardi Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tvardi Therapeutics hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tvardi Therapeutics -0,590 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at