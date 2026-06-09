Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.06.2026 12:30:00
tvOS 27 und watchOS 27: Das ist neu bei Apple TV und Apple Watch
Neben iOS 27 und Co. bekommen auch Apples kleinere Geräte frische Betriebssysteme. Diese Neuerungen wurden bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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