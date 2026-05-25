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25.05.2026 06:31:29
TVS Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TVS Electronics äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,310 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 1,17 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,670 INR gegenüber -2,030 INR im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat TVS Electronics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,55 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 4,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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