11.08.2026 06:31:29

TVS Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TVS Electronics ließ sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TVS Electronics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,55 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,06 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 967,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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