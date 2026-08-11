|
11.08.2026 06:31:29
TVS Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TVS Electronics ließ sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TVS Electronics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,55 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,06 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 967,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.