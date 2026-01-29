TVS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TVS ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TVS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 243,75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 190,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TVS mit einem Umsatz von insgesamt 152,76 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 33,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at