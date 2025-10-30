|
TVS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TVS ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TVS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 218,89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TVS 137,54 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TVS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 145,49 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 115,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
