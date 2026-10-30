TVS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TVS hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 313,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TVS noch ein Gewinn pro Aktie von 218,89 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,72 Prozent auf 201,83 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at