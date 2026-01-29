|
TVS Motor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TVS Motor veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 17,71 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,91 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 147,56 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 111,35 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,70 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 122,54 Milliarden INR gesehen.
