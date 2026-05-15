TVS Motor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TVS Motor hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,24 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,64 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TVS Motor 150,53 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 20,93 INR je Aktie sowie einen Umsatz 127,73 Milliarden INR prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 63,53 INR beziffert. Im Vorjahr hatte TVS Motor 47,05 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 560,70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 436,01 Milliarden INR im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 76,78 INR und einen Umsatz von 472,17 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at