15.05.2026 06:31:29

TVS Motor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TVS Motor hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,24 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,64 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TVS Motor 150,53 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 20,93 INR je Aktie sowie einen Umsatz 127,73 Milliarden INR prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 63,53 INR beziffert. Im Vorjahr hatte TVS Motor 47,05 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 560,70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 436,01 Milliarden INR im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 76,78 INR und einen Umsatz von 472,17 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt wird am Montag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte weiter nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen