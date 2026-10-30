TVS Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TVS Motor hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

TVS Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,14 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,74 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 194,74 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at