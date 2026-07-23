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23.07.2026 06:31:29
TVS Motor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TVS Motor hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,84 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 162,96 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 122,10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 24,13 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 137,45 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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