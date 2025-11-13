|
13.11.2025 06:31:28
TVS Srichakra legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TVS Srichakra hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,47 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,26 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,42 Milliarden INR in den Büchern standen.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 24,00 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 8,65 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!