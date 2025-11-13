TVS Srichakra legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TVS Srichakra hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,47 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,26 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 24,00 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 8,65 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at