28.05.2026 06:31:29

TVS Srichakra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TVS Srichakra hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 47,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,81 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8,18 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 93,03 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 26,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 36,43 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte TVS Srichakra 32,54 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 87,90 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 32,97 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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