TVS Srichakra präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 58,02 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,26 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,73 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at