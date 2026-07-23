TVS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TVS gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 301,62 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TVS noch ein Gewinn pro Aktie von 165,85 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,01 Prozent auf 170,76 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at