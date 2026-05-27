TVS Supply Chain Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TVS Supply Chain Solutions hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,32 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

TVS Supply Chain Solutions hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,310 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 110,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte TVS Supply Chain Solutions 99,96 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at