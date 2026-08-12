TVS Supply Chain Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TVS Supply Chain Solutions hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,47 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,35 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TVS Supply Chain Solutions einen Umsatz von 25,92 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at