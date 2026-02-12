TVS Supply Chain Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TVS Supply Chain Solutions hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,24 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TVS Supply Chain Solutions -0,560 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat TVS Supply Chain Solutions 27,16 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at