20.04.2026 06:31:29

TVZone Media A präsentierte Quartalsergebnisse

TVZone Media A hat am 18.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,120 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 153,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TVZone Media A einen Umsatz von 86,5 Millionen CNY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,130 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 341,09 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 299,95 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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