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19.11.2026 06:31:28
Tway Air stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tway Air äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 269,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2562,290 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 533,44 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 449,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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