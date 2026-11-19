Tway Air äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 269,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2562,290 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 533,44 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 449,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at