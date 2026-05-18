Tway Air: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tway Air veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -52,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tway Air ein EPS von -195,940 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 612,08 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 446,61 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at