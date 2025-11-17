Tway: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tway gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -251,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -19,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 36,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at