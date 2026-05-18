Tway legte Quartalsergebnis vor

Tway hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 322,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -125,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,09 Milliarden KRW, gegenüber 1,10 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,45 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at