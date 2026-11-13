Tway stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tway hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -595,35 KRW. Ein Jahr zuvor waren -1255,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,49 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 136,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at