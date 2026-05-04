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04.05.2026 06:31:29
TWC Enterprises gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TWC Enterprises stellte am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 CAD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,8 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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