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02.11.2026 06:31:29
TWC Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TWC Enterprises hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat TWC Enterprises 79,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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