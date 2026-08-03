TWC Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TWC Enterprises gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 CAD, nach 0,880 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 57,1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at