TWC Tech A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TWC Tech A äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TWC Tech A mit 0,080 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite standen 128,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,1 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 USD, nach -1,350 USD im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 475,68 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 401,20 Millionen USD umgesetzt worden waren.

