TWC Tech A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TWC Tech A lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte TWC Tech A einen Gewinn von -0,990 USD je Aktie eingefahren.

TWC Tech A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 106,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at