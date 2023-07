Twenty-four seven hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Twenty-four seven hat am 17.07.2023 das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -8,890 JPY. Ein Jahr zuvor waren -12,640 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 872,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Milliarden JPY umgesetzt.

