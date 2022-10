Twenty-four seven präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Twenty-four seven hat am 17.10.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 29,710 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 13,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,74 Prozent zurück. Hier wurden 1,08 Milliarden JPY gegenüber 1,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at