Twenty-four seven: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Twenty-four seven hat sich am 16.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 29.02.2024 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 36,980 JPY. Im Vorjahresquartal waren -45,520 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 619,0 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 24,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Twenty-four seven 824,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at