Twenty-four seven: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Twenty-four seven hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Twenty-four seven hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,140 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Twenty-four seven in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 575,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 581,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 24,740 JPY. Im Vorjahr waren -73,040 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,09 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,53 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

