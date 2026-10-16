Twenty-four seven stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Twenty-four seven lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 638,6 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 569,1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at