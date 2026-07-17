Twenty-four seven verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Twenty-four seven hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Twenty-four seven hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,170 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Twenty-four seven im vergangenen Quartal 626,3 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Twenty-four seven 494,6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at