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17.07.2026 06:31:29
Twenty-four seven verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Twenty-four seven hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Twenty-four seven hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,170 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Twenty-four seven im vergangenen Quartal 626,3 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Twenty-four seven 494,6 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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