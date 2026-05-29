Twentyfirst Century Management Services legte Quartalsergebnis vor

Twentyfirst Century Management Services hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Twentyfirst Century Management Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,26 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -10,290 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf -96,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -75,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 22,900 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 11,75 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf -168,61 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 335,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 71,58 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at