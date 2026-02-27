27.02.2026 06:31:29

TWFG A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TWFG A veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 68,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 USD. Im Vorjahr hatte TWFG A 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat TWFG A 247,08 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 203,44 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
