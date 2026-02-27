|
TWFG A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TWFG A veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 68,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 USD. Im Vorjahr hatte TWFG A 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat TWFG A 247,08 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 203,44 Millionen USD erwirtschaftet worden.
