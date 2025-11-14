|
TWFG A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TWFG A lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
TWFG A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
