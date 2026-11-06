TWFG A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TWFG A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie generiert.

TWFG A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at