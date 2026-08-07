TWFG A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TWFG A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TWFG A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,22 Prozent auf 87,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at