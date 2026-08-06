Twilio Inc Reveals Increase In Q2 Income

(RTTNews) - Twilio Inc (TWLO) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $1.067 billion, or $6.68 per share. This compares with $22.423 million, or $0.14 per share, last year.

Excluding items, Twilio Inc reported adjusted earnings of $234.311 million or $1.47 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 22.1% to $1.499 billion from $1.228 billion last year.

Twilio Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.067 Bln. vs. $22.423 Mln. last year. -EPS: $6.68 vs. $0.14 last year. -Revenue: $1.499 Bln vs. $1.228 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.42 To $ 1.47 Next quarter revenue guidance: $ 1.505 B To $ 1.515 B