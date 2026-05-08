Twin Disc gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Twin Disc äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Twin Disc mit einem Umsatz von insgesamt 96,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at